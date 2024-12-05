На Оболони угнал автомобиль с СТО, который владелец оставил для ремонта: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к угону авто в Оболонском районе. Злоумышленник ночью проник на территорию СТО и незаконно завладел автомобилем Peugeot, который оставил владелец для ремонта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от работника СТО о том, что пропал автомобиль Peugeot, находившийся на станции технического обслуживания в Оболонском районе Киева.

"Прибыв на место происшествия, полицейские опросили владельца автомобиля, работников СТО и просмотрели камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что неизвестный мужчина зашел на территорию заведения и незаметно завладел ключами от находившегося на ремонте автомобиля. Той же ночью фигурант вернулся к станции техобслуживания и незаконно завладел автомобилем", – рассказали в пресс-службе.

Позже угнанный автомобиль на одной из улиц столицы обнаружили и остановили патрульные полицейские. Как оказалось, за рулем находился житель Киевщины, 1997 года рождения. По факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угнал автомобиль Volkswagen Passat. В дальнейшем он, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине микроавтобусом.

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