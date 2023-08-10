На Киевщине злоумышленник, выдавая себя за военного, обокрал магазин: преступление зафиксировала камера. Видео

В Борисполе мужчина, выдававший себя за военного, обокрал магазин по продаже цветов. Злоумышленником, которого оперативно задержали на столичном вокзале, оказался 22-летний житель Винницкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"22-летний житель Винницкой области, воспользовавшись невнимательностью и отсутствием продавца цветочного магазина, похитил кассу в сумме 7 тысяч гривен и скрылся. Кроме этого, последний находился в одежде военного образца. Кражу средств из магазина в городе Борисполь потерпевшая обнаружила лишь позже, после чего в полицию", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители Киевщины с помощью столичных коллег задержали вора на железнодорожном вокзале Киева. Было установлено, что злоумышленник носил военную форму без принадлежности к военным формированиям и не имел никакого отношения к представителям сил обороны и безопасности.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи сообщили фигуранту о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении серии краж на АЗС и в кафе. В настоящее время доказана его причастность к 10 таким случаям.

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