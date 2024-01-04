На Киевщине задержали налоговика, который требовал ежемесячную дань в размере $6 тыс. с владельца АЗС. Фото

В Киевской области сотрудник налоговой службы требовал у владельца сети АЗС 6 тысяч долларов США ежемесячно за то, что не будет создавать предпринимателю проблемы. Чиновника задержали во время получения денег.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый выдвинул требование владельцу шести АЗС на территории столицы и Киевской области платить ему ежемесячно 6 тысяч долларов США. За это он обещал не создавать искусственные препятствия в его предпринимательской деятельности", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Налоговик был задержан при получении 150 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды.

Напомним, в столице задержан мужчина, который обустроил бордель в квартире на Печерске. Злоумышленник предлагал полицейскому 300 долларов США взятки ежемесячно, чтобы тот не мешал работе "бизнеса".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили работников автошкол и сотрудника одного из территориальных сервисных центров МВД, которые за вознаграждение помогали сдать экзамен водителям. Стоимость "услуги" составляла 450 долларов США с человека.

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