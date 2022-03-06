На Киевщине задержали мародеров: обокрали магазин и угнали машину. Фото

В Кагарлыке Киевской области правоохранители задержали мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. Якобы они обворовали магазин электроники, а потом угнали автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на блокпосте, который установлен на въезде в Кагарлык, они остановили автомобиль FIAT, в котором при осмотре было обнаружено 10 мобильных телефонов.

"Предварительно установлено, что 29-летний мужчина вместе со своими товарищами уехали из города Ирпень. По дороге мужчины ворвались в магазин, забрали 10 мобильных телефонов, электронику и продукты. Кроме того, злоумышленники угнали автомобиль "FIAT", на котором и добрались в Обуховский район", – говорится в сообщении.

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По факту кражи открыто уголовное производство. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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