На Киевщине задержали мародеров: обокрали магазин и угнали машину. Фото
В Кагарлыке Киевской области правоохранители задержали мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. Якобы они обворовали магазин электроники, а потом угнали автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Как рассказали правоохранители, на блокпосте, который установлен на въезде в Кагарлык, они остановили автомобиль FIAT, в котором при осмотре было обнаружено 10 мобильных телефонов.
"Предварительно установлено, что 29-летний мужчина вместе со своими товарищами уехали из города Ирпень. По дороге мужчины ворвались в магазин, забрали 10 мобильных телефонов, электронику и продукты. Кроме того, злоумышленники угнали автомобиль "FIAT", на котором и добрались в Обуховский район", – говорится в сообщении.
По факту кражи открыто уголовное производство. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
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