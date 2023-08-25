На Киевщине водитель Mercedes угрожал убийством прохожему из-за замечаний по парковке авто: подробности и фото

В селе Крюковщина Киевской области водитель Mercedes остановил свою машину с нарушением ПДД, а когда ему сделали замечание, якобы начал угрожать убийством. Как сообщили в OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевщины, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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О событии в социальной сетиFacebook сообщила местная жительница Алена Цыбульска. Событие произошло в субботу, 19 августа.

"В Крюковщине на парковке Сильпо прямо перед входом произошло досадное событие. Неизвестный нагло припарковал свой автомобиль Mercedes преградив вход в магазин и перекрыв одну полосу движения. После замечания неравнодушного прохожего молодой человек начал угрожать убийством мужчине, "я тебе сейчас ногу прострелю", а также хвастаться что он является мастером спорта по боевому самбо и что он сломает любому ком что-то не нравится", – рассказала Цыбульская.

Она добавила, что между прохожим и водителем произошла стычка, а само событие было зафиксировано камерами наблюдения супермаркета, "где четко видно, кто провоцировал события и как себя вел".

"Пострадавший от действий горе водителя написал заявление в полицию. Будем следить за развитием событий. Как нам стало известно, агрессивный водитель был неоднократно замечен в подобных ситуациях, оскорблял прохожих и других водителей, наплевательски относится к правилам дорожного движения. Ведет себя как "хозяин жизни", поэтому просьба отозваться других пострадавших от действий этого недомажора", – резюмировала Цыбульска.

В полиции Киевской области информацию о происшествии OBOZREVATEL подтвердили и сообщили, что по этому факту следователи начали досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, по которым будет предоставлена квалификация действиям каждой из сторон и принято законное решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 9 августа, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего скрылся.

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