На Киевщине водитель легковушки во время движения потерял сознание: машина въехала в дерево. Фото

В селе Чепилиевка Киевской области в среду, 20 сентября, водителю Daewoo, предварительно, стало плохо во время движения, из-за чего он потерял сознание. В результате неуправляемая машина съехала в кювет и протаранила дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"20 сентября, в селе Чепилиевка, водителю автомобиля "Daewoo" стало плохо за рулем. Водитель съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Его жену с травмой головы госпитализировали в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Правоохранители Киевщины обратились с призывом к водителям быть внимательными за рулем. В случае плохого самочувствия не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности и обратиться к врачам.

Напомним, в Святошинском районе Киева во вторник, 19 сентября, на пересечении улицы Стеценко и проспекта Академика Палладина столкнулись две легковушки. В результате ДТП одна из машин опрокинулась и загорелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области в среду, 20 сентября, легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировали пострадавших водителя и его пассажира из изуродованного авто, на место вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!