На Киевщине в результате ДТП перевернулась легковушка: есть погибший и пострадавший. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого перевернулась легковушка. К сожалению, один человек погиб, а еще один – госпитализирован.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину и обстоятельства смертельного ДТП установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 23 июля в 18:01 в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Харьков в селе Богдановка.

"Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили легковой автомобиль Volkswagen Caddy, находящийся на обочине дороги. Один человек рядом с авто находится без признаков жизни, еще одному пострадавшему оказывается первая медицинская помощь в карете скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении", – уточнили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что с помощью лебедки поставили опрокинутое авто на колеса. На месте дорожно-транспортного происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!