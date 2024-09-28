На Киевщине в пруду обнаружили тело женщины. Подробности трагедии

В Белоцерковском районе Киевской области в селе Горошкив утонула женщина. Чтобы извлечь из водоема тело утопленницы, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 27 сентября в 13:46 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковщины поступило сообщение о том, что в селе Горошкив Тетиевской общины на местном пруду тонет женщина.

"По прибытию было установлено, что на поверхности воды находится тело человека. С помощью надувной лодки и веревки спасатели получили погибшую на берег для проведения дальнейших следственных действий сотрудниками полиции", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве 14 июля на водных объектах города во время купания погибли мужчина и подросток. Трагедии произошли в Оболонском и Деснянском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Чмировка Киевской области при попытке переплыть водоем утонул мужчина. Тело погибшего после пяти дней поисков нашли спасатели.

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