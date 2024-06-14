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На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
4,3 т.
Спасатели продолжают тушение пожара

В Киевской области в пятницу, 14 июня, спасатели продолжают ликвидацию пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российских обстрелов 12 июня. На месте происшествия, в частности, работает 221 боец ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. К тушению огня привлечены специальные поезда.

"На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России", – сообщили в пресс-службе.

На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото

Как уточнили в ГСЧС, на месте работает 221 человек личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото
На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото
На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото

Напомним, в ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки противника стали украинская столица и Киевская область. Из - за падения обломков в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Первоначально к ликвидации пожара было привлечено более 105 человек и 30 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняло в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем Миг-31К. Они запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, в это время продолжалась враждебная атака дронами-камикадзе Shahed-136.

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