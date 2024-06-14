На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото

В Киевской области в пятницу, 14 июня, спасатели продолжают ликвидацию пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российских обстрелов 12 июня. На месте происшествия, в частности, работает 221 боец ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. К тушению огня привлечены специальные поезда.

"На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России", – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ГСЧС, на месте работает 221 человек личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

Напомним, в ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки противника стали украинская столица и Киевская область. Из - за падения обломков в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Первоначально к ликвидации пожара было привлечено более 105 человек и 30 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняло в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем Миг-31К. Они запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, в это время продолжалась враждебная атака дронами-камикадзе Shahed-136.

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