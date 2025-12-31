На Киевщине угарным газом отравилась семья с 4-летним ребенком. Подробности

В Белой Церкви Киевской области в больницу госпитализировали супругов с ребенком По предварительной информации, они отравились угарным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в среду, 31 декабря в 07:05 к ним поступило сообщение от медиков о том, что в городе Белая Церковь в одном из частных домов семья отравилась угарным газом.

"Медики оказали помощь пострадавшим – 45-летним супругам и их 4-летней дочери. Впоследствии мать с ребенком госпитализировали для дальнейшего обследования", – уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации работников газовой службы, семья отравилась угарным газом из-за отсутствия вентиляционного канала, вероятно в результате неисправности газовой колонки. Газоснабжение в доме было перекрыто для проведения дальнейшей проверки.

"Ювенальный инспектор, находясь в медицинском учреждении, пообщался с матерью ребенка. По словам женщины, накануне в доме возникли технические неисправности газового оборудования, из-за чего, вероятно, произошла утечка газа. Сейчас девочка находится в реанимационном отделении, в сознании, угрозы ее жизни нет", – отметили в пресс-службе.

