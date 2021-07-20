На Киевщине три девушки из-за парня побили свою 14-летнюю подругу. Видео

В городе Тараща Киевской области трое девушек во время конфликта побили свою 14-летнюю подругу. По факту нанесения легких телесных повреждений открыто уголовное производство.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Ссора возникла на почве ревности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Инцидент произошел еще 6 июля. Предварительно конфликт начался из-за парня – возникла перепалка. Она закончилась тем, что девочку начали бить ее бывшие подруги – 14, 17 и 20 лет. Это не буллинг, а конфликт на почве ревности", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и детали происшествия.

Девушкам грозит наказание в виде штрафа до 850 грн или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, в Харькове 16-летний подросток ногами избил девушку, после чего ровесники парня заставили его на коленях просить прощения у пострадавшей.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одной из школ Кривого Рога несколько девушек жестоко избили ровесницу, а издевательство снимали на видео.