На Киевщине столкнулись две легковушки: среди пострадавших есть дети. Фото

В Броварах Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения пострадали пять человек, среди которых двое – дети.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Авария произошла 20 октября около 14:40 на одной из улиц города. Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Peugeot не предпочел в движении и в дальнейшем допустил столкновение с Mitsubishi, который двигался по главной дороге", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, незначительные телесные повреждения получили 51-летняя водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi, а также трое пассажиров Peugeot, среди которых 7-летний и 17-летний парни.

На водителя последнего авто составили административный материал (статья 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях – штраф 850 гривен). Окончательное решение примет суд.

Напомним, в Святошинском районе Киева Opel на скорости въехал в грузовик. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя легковушки из изуродованной машины, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в понедельник, 21 октября, грузовик с такой силой протаранил маршрутку, что ее кабина почти полностью оказалась в салоне общественного транспорта. Авария, в результате которой есть пострадавшие и погибшая, произошла на улице Вадима Гетьмана.

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