На Киевщине спустя более чем два месяца эксгумировали тело мужчины, которого в авто расстреляли оккупанты. Фото

В селе Сукачи Киевской области правоохранители эксгумировали тело погибшего мирного жителя. Оккупанты расстреляли машину, в которой находился мужчина, в результате чего авто загорелось.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

"В селе Сукачи полицейские Вышгородского района эксгумировали тело 54-летнего мужчины. 25 февраля машину жителя Иванкова оккупанты хладнокровно расстреляли, после чего машина загорелась. Только 20 марта местные жители смогли достать тело мужчины и похоронить на кладбище", – рассказали в полиции.

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Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на территории Киевской области продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых российскими оккупантами. Всего, по состоянию на 4 мая, на территории региона правоохранители осмотрели 1235 тел гражданских.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области правоохранители продолжают находить тела убитых российскими оккупантами мирных жителей. На территории Бородянской общины 3 мая обнаружили трех погибших взрослых и 10-летную девочку.