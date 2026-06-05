На Киевщине российский дрон атаковал гражданское предприятие: есть погибшие и пострадавшие

Страна-террорист РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В результате вражеской атаки было повреждено гражданское предприятие в Броварском районе области, к сожалению, погибли четыре человека, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"К сожалению, снова имеем трагические последствия очередной вражеской атаки на Киевщину. По предварительной информации в Броварском районе в результате удара российских дронов погиб человек. Еще четыре человека травмированы", – говорится в сообщении.

В 10:12 начальник Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что количество жертв атаки увеличилось.

"К сожалению, количество погибших в результате вражеской атаки на мирное предприятие в Броварском районе возросло до четырех человек. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал чиновник.

Кроме того, по данным Киевской областной прокуратуры, ранения различной степени тяжести получили три человека.

В КОВА уточнили, что страна-террорист РФ атаковала мирное гражданское предприятие пищевой промышленности и людей, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах.

Атака, по данным полиции Киевщины, произошла около 8 часов утра.

На территории предприятия вспыхнул пожар административного здания, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двух работников спасателям уже удалось деблокировать.

На месте работают все необходимые службы. Продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.

"Прокуроры совместно со следователями документируют очередное военное преступление, совершенное военными РФ против гражданского населения. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целями становятся не военные объекты, а мирные граждане и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны", – отметили в прокуратуре региона.

Как писал OBOZ.UA, российские войска снова атаковали населенные пункты Днепропетровщины, били дронами и артиллерией по нескольким районам области. В результате атаки погибла женщина, есть также пострадавшие.

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