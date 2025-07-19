На Киевщине рецидивист ударил мужчину топором по голове, а затем ограбил. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник ударил знакомого топором по голове, забрал его вещи и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По словам правоохранителей, 17 июля к ним поступило сообщение об ограблении в поселке Ракитное Киевской области.

"Следователи установили, что по месту жительства потерпевшего злоумышленник, в состоянии алкогольного опьянения, ударил 35-летнего мужчину по голове обухом топора. После этого он завладел его вещами, в частности велосипедом, бензопилой и мобильным телефоном", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили место нахождения злоумышленника и задержали его – им оказался 33-летний ранее судимый житель Обуховского района. Задержанному сообщили о подозрении по факту совершения ограбления, совершенного повторно, в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая гранатой, завладел товаром из магазина и скрылся.

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