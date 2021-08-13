Засорили 10 га: на Киевщине разоблачили злоумышленников, незаконно вывозивших промышленные отходы. Фото и видео

В Киевской области полиция разоблачила нарушителей, которые вывозили промышленные отходы в места, не приспособленные для утилизации мусора. Стихийные свалки выявили на свыше 10 га земель.

Эти отходы были потенциально опасными для жизни и здоровья граждан. Об этом в пятницу, 13 августа, в Facebook сообщило областное ГУ Национальной полиции. OBOZREVATEL получил в свое распоряжение видео одной из крупных свалок (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, к нарушению может быть причастен картонно-бумажный комбинат Обуховского района

Видео дня

В полиции рассказали, что многочисленные очаги засорения территории начали появляться в регионе с начала года. Особо большие свалки выросли в Обуховском, Белоцерковском, Броварском районах.

Несколько дней назад правоохранители осмотрели засоренный участок в селе Мироновка (Обуховский район). Там копы обыскали автомобиль "Камаз" и изъяли образцы промышленных отходов, товарно-транспортные накладные и сам грузовик.

Санкционированный осмотр был проведен на еще одном участке района, куда также свозили промышленный мусор. Там изъяли транспортные средства – трактора, которые присыпали мусор землей, чтобы замаскировать свалку.

В картонно-бумажном комбинате, с территории которого в различные районы Киевской области выводили мусор, провели обыск.

Пресс-служба добавила, что образцы отходов направили на исследование экологам.

По указанным фактам было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В добавок к этому ответственные могут получить штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье приехали волонтеры из Венгрии, чтобы убрать мусор на берегу Тисы. Дело в том, что река приносит отходы на территорию соседней страны, где их пытаются выловить из воды с помощью спецтехники.