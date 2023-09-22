На Киевщине разоблачили двух женщин, которые обокрали могилы погибших Героев: преступление зафиксировала камера. Видео

В Фастовском районе Киевской области правоохранители разоблачили двух женщин, совершивших надругательство над местами захоронений. Злоумышленницы украли декоративные вазоны на двух могилах защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные на Интернациональном кладбище похитили декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы. Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейским удалось установить и задержать двух правонарушительниц. Ими оказались местные жительницы", – рассказали в полиции.

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Во время обысков по месту жительства злоумышленниц правоохранители обнаружили и изъяли похищенное с кладбища. По факту надругательства над могилами возбуждено уголовное производство, а нарушителям сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который на кладбище издевался над могилами воинов, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Он сорвал семь флагштоков государственных флагов, установленных на могилах.

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