На Киевщине пьяный прыгнул на авто полиции и подрался с патрульными. Видео

В Фастове Киевской области в пятницу, 9 июля, около 1:00 пьяный мужчина разбил стекло автомобиля полиции, а потом бросился с кулаками на патрульных. После этого, злоумышленник попытался сбежать.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе полиции Киевщины. Нападавшим оказался 34-летний местный житель (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Патрульные оформляли административные материалы на гражданина и в какой-то момент к ним подбежал мужчина, прыгнул на капот служебного авто и разбил стекло. После этого злоумышленник бросился с кулаками на полицейских и уже потом попытался скрыться с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что жителя Фастова задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 7 июля, в результате стрельбы был ранен сотрудник правоохранительных органов. В столице была введена спецоперация, после которой стрелка задержали. Кроме того, пострадали двое гражданских.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе на детской площадке пьяные мужчины из-за замечания напали на мальчика и полицейского.