На Киевщине произошло масштабное ДТП, обломки авто разлетелись по дороге: есть пострадавшие. Видео

В воскресенье, 19 декабря, на участке Варшавской трассы от Киева до поселка Гостомель столкнулись пять автомобилей, обломки которых разбросало по дороге. В аварии пострадали три человека.

ДТП произошло примерно в 3 километрах от старого КП в сторону Гостомеля. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, причиной стал маневр водителя Audi, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

Видео дня

Кадры масштабного ДТП снял видеорегистратор в проезжающем мимо авто. На нем видны несколько поврежденных транспортных средств, обломки которых разбросаны на дороге. Также заметно, как другие участники дорожного движения останавливаются, водителя спешат на помощь пострадавшим.

Пресс-офицер Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве Татьяна Мельник в комментарии УНН отметила, что в аварии травмы получили три человека. В частности, двое из Audi и один – из автомобиля KIA.

На месте происшествия продолжили работу правоохранители и медики скорой помощи.

По информации Патрульной полиции Украины, в период января-ноября 2021 года в Киевской области произошло 15 645 ДТП, в 1535 из них погибли и/или травмировались люди. В частности, эти аварии унесли жизни 212 человек, еще 1930 в них пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 декабря масштабная авария произошла на Набережно-Рыбальской дороге в Киеве. Там столкнулись шесть автомобилей, которые направлялись в сторону Северного моста.