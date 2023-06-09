На Киевщине произошло лобовое столкновение легковушки и маршрутки: есть пострадавшие. Фото

Вблизи села Фурсы Киевской области в четверг, 8 июня, по предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе пассажирка общественного транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит уголовная ответственность.

"ДТП возле Фурсов. Предварительно было установлено, что 8 июня владелец Chevrolet выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с рейсовым автобусом "I-VAN". В результате аварии пострадала пассажирка автобуса и водитель легковушки. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь", – рассказали. в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого есть травмированные, открыто уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии установят следователи. Максимальная ответственность, которая может грозить виновному, – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Печерском районе Киева во вторник, 6 июня, на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП, предварительно, травмы получили четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Фурсы Киевской области мотоциклист на скорости съехал с дороги и врезался в дорожный знак. В результате ДТП у водителя двухколесного транспорта оторвало ногу, но его спасли правоохранители, которые оказали ему медицинскую помощь.

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