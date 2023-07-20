На Киевщине произошло лобовое столкновение легковушек: оба авто съехали в кювет, есть пострадавшая. Фото

В Фастовском районе Киевской области легковушка Ford выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с Volkswagen. В результате ДТП обе машины съехали в кювет, есть пострадавшая.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства ДТП в Фастовском районе. Событие произошло между селами Ясногородка и Неграши. 58-летний водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, под управлением 56-летней женщины", – рассказали в полиции.

В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет. Пассажирка легковушки Volkswagen получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, в Киеве в пятницу, 14 июля, грузовик DAF, перевозивший хлеб, протаранил бетонный столб. В результате ДТП водителя машины зажало в кабине между сиденьем и приборной панелью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 18 июля, произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП оба автомобиля выехали на обочину и столкнулись с электроопорой и рекламным щитом.

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