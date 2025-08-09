На Киевщине произошло ДТП с участием легковушки: погиб ребенок. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием легкового автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина, а малолетний мальчик, к сожалению, от полученных травм погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

По словам спасателей, 9 августа в 11:18 к ним поступило сообщение о том, что вблизи села Насташка, произошло дорожно-транспортное столкновение с участием легкового автомобиля.

"В результате происшествия пострадали два человека – женщина и ребенок. К месту вызова прибыли спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тараща, которые провели деблокацию пострадавших из искореженного транспортного средства и передали их работникам экстренной медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что, к сожалению, в результате полученных травмпогиб мальчик 2013 года рождения.

Ситуация с аварийностью

