На Киевщине произошел взрыв на предприятии, есть пострадавший. Подробности и фото

В одном из населенных пунктов Броварского района Киевской области произошел взрыв на предприятии. В результате этого пострадал один из работников.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от медиков о госпитализации мужчины, который получил телесные повреждения в результате взрыва в поселке Барышевка Киевской области.

"Правоохранители предварительно установили, что на территории одного из предприятий во время проведения ремонтных работ произошел взрыв котла из-за избыточного давления в системе", – уточнили в пресс-службе.

В результате чрезвычайного происшествия 69-летний слесарь по аварийно-восстановительным работам получил многочисленные тяжелые травмы, среди которых термические ожоги лица, кистей и левой голени, а также переломы ребер и костей лицевого черепа. Его госпитализировали в больницу

По факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УКУ), начато досудебное расследование.

