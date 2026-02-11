На Киевщине пожар в частном доме унес жизни женщины и двух детей. Подробности трагедии и фото

В Белоцерковском районе Киевской области ночью произошел пожар в частном жилом доме. К сожалению, огонь унес жизни женщины и двух детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в среду, 11 февраля, в 4:17 к ним поступило сообщение о пожаре в селе Матвеиха на улице Молодежной, Володарской территориальной общины.

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех погибших – женщину 1981 года рождения и двух детей 2011 и 2009 годов рождения", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что пожар, для тушения которого задействовали 2 единицы техники и 12 человек личного состава, ликвидировали в 5:43.

Пожары в регионе

В Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание произошло в гостинице "Днепр".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!