На Киевщине после столкновения двух авто произошел пожар: погибли четыре человека, есть пострадавшие. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего одна из машин загорелась. К сожалению, в результате столкновения погибли четыре человека, ещё трое получили травмы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам спасателей, в понедельник, 22 июня, в 7:24 в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о ДТП вблизи села Рогозов на автодороге "Киев – Переяслав".

"По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего возник пожар", – уточнили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что, к сожалению, в результате аварии погибли четыре человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. С помощью специального инструмента спасатели извлекли из искорежённого автомобиля тела двух погибших.

Главные истории дня

Напомним, в Дарницком районе Киева легковой автомобиль на скорости проехал по бетонным полусферам, а затем протаранил магазин. Водитель автомобиля находился за рулем в состоянии опьянения. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева автомобиль Tesla на скорости проехал по клумбе на перекрестке с круговым движением, а затем протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как оказалось, за рулем легковушки находился пьяный подросток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!