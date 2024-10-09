На Киевщине полицейский выстрелил в мужчину, который бросился на него с топором: нападавший умер, проводится проверка

В Киевской области правоохранитель применил устройство для отстрела резиновых шаров в отношении мужчины, напавшего на него с топором. До этого полицейские прибыли на место происшествия по вызову о домашнем насилии.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Открыто уголовное производство и проводится проверка.

"Сегодня, 9 октября, правоохранители прибыли по вызову по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе. Предварительно полицейские выяснили, что 23-летний правонарушитель ведет себя агрессивно и угрожает матери топором. Когда полицейские вошли в дом, обидчик бросился с топором на правоохранителей", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранитель предупредил мужчину о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, произведя выстрел вверх. Однако он не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападавшегоего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако житель Киевщины умер.

По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство. Кроме того, назначено служебное расследование относительно действий полицейских. На месте происшествия работают стражи порядка и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области полицейский получил ранения при отработке вызова о домашнем насилии. 38-летний нарушитель ударил стража ножом и угрожал очевидцам, поэтому оперативник применил огнестрельное оружие и ранил нападающего в ногу.

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