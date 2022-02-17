На Киевщине парень ради развлечения угнал, а потом сжег автомобиль. Фото и видео

В Фастове Киевской области 18-летний парень угнал автомобиль, а потом сжег его на берегу реки. Свой поступок он объяснил тем, что хотел развлечься.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, с заявлением об угоне автомобиля к ним обратилась 34-летняя жительница Фастова.

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В ходе поисков полицейские обнаружили полностью сгоревший похищенный автомобиль на берегу реки.

"Злоумышленником оказался 18-летний ранее судимый местный житель. Предварительно было установлено, что парень отдыхал вместе с товарищами, употреблял алкоголь и в какой-то момент компания решила продолжить "развлечения". Злоумышленник увидел легковушку и решил ее угнать, воспользовавшись тем, что дверь не была закрыта. Вместе с друзьями он оттолкал автомобиль к реке и поджег передние сиденья. Машина сгорела дотла", – рассказали в полиции.

Кроме того, задержанный в тот вечер порезал колеса двух машин. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении угона. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также устанавливаются личности других, которые могут быть причастны к этому преступлению.

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