На Киевщине оккупанты расстреляли пятерых человек. Фото

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В селе Ясногородка Киевской области оккупанты обстреляли местных жителей. В результате атаки агрессоров погибло пять человек.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Еще один человек получил ранение.

"5 марта около 18:00 оккупанты на военной технике обстреляли жителей села Ясногородка Бышевской территориальной громады. Вероятно, стреляли из пулемета. В результате атаки погибли пять человек, еще один человек ранен", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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