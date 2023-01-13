На Киевщине обнаружили участника незаконных вооруженных формирований ''ДНР'': в 2014 воевал с ВСУ. Видео

В Киевской области задержали участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". В 2014 году мужчина воевал против ВСУ, а затем поселился в Белоцерковском районе.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. В регионе продолжают проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Участник незаконных вооруженных формирований "ДНР" разоблачила уголовная полиция Киевщины. В 2014 году мужчина воевал против ВСУ, а затем поселился на Белоцерковщине. Стабилизационные мероприятия, которые проводят круглосуточно силы обороны области дают свои результаты", – написал Небытов.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пособницу российских захватчиков, которая была "главным специалистом отдела экономического развития" в оккупационной администрации Купянска Харьковской области. Она перешла на сторону противника в начале полномасштабного вторжения.

Ранее СБУ задержала пособницу врага в Одесской области. Злоумышленница собирала деньги для оккупационных подразделений, воюющих на юге и востоке Украины, в частности, под Мариуполем и на оккупированной части Херсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ задержали подозреваемого в коллаборационизме мужчину. Злоумышленник сотрудничал с врагом и помог переименовать улицы на временно оккупированной Луганской области.

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