На Киевщине ночью возникла потасовка из-за российской музыки, которую громко слушал водитель Mercedes. Фото

В Белой Церкви Киевской области ночью из-за водителя автомобиля Mercedes, громко слушавшего музыку российских исполнителей, возник конфликт, закончившийся потасовкой. В результате пострадали четыре человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На данный момент открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести.

"Драка в Белой Церкви. 21 июля, почти в полночь, на Таращанском массиве возникла ссора из-за того, что водитель автомобиля Mercedes громко слушал музыку российских исполнителей. Впоследствии между жителями близлежащих домов и нарушителями завязалась потасовка, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью. У одной из женщин травмирована рука", – сообщили в полиции.

По факту причинения телесных повреждений средней тяжести открыто уголовное производство, а следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове таксист вступил в спор с украиноязычной пассажиркой. Он заявил ей, что "Харьков – русскоязычный город", что он всю жизнь говорил по-русски и слушал русскую музыку и не собирается менять своих привычек, а вот украиноязычным следует "ехать на западенщину, или где там говорят на з****ном языке".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах в Киевской области предпринимательница оскорбила военных. Причиной стали замечания по русскому языку. Однако бизнес-леди извинилась за свою вину.

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