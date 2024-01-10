На Киевщине Nissan протаранил две легковушки, а затем перевернулся: есть пострадавшие. Фото

В Броварах Киевской области в среду, 10 января, Nissan протаранил две легковушки, а затем перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадали два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Утром, 10 января, по улице Героев Украины (Бровары) произошла авария. Предварительно известно, что водитель автомобиля Nissan не выбрал безопасной скорости и допустил столкновение с двигавшимся впереди Lanos", – сообщили в полиции.

После столкновения Nissan въехал в другой автомобиль, а затем перевернулся. Предварительно его водитель и пассажирка были травмированы – им предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в среду, 10 января, возле станции метро "Дорогожичи" легковушка протаранила троллейбус. В результате ДТП образовалась пробка, задерживается движение нескольких маршрутов общественного электротранспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом на Гостомельском шоссе в среду, 10 января, произошла авария с участием легковушки и грузовика с прицепом, который перевозил дрова. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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