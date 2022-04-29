На Киевщине нашли почти 1,2 тыс. тел погибших мирных жителей

В Киевской области нашли 1187 тел мирных жителей, погибших от рук войск страны-агрессора. Более 200 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений российских оккупантов.

"На освобожденных от рашистских оккупантов землях продолжают выявляться свидетельства ужасающих военных преступлений и пыток мирного населения. 1187 тел мирных жителей Киевщины, погибших от рук (военных – Ред.) российской армии, уже обнаружены правоохранительными органами. Из них 412 – это тела замученных и убитых жителей Бучи. В течение вчерашнего дня в Киевской области было найдено 26 тел погибших", – сообщила Денисова.

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Она уточнила, что работы по поиску погибших жителей Киевской области продолжаются.

"Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести", – резюмировала Денисова.

Напомним, в России заявили, что не будут инициировать международное расследование массовых убийств украинцев в Буче. С момента появления первых кадров страшных преступлений российской армии под Киевом Москва отрицает, что это сделали ее войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время оккупации Бучи Киевской области российские войска безжалостно убивали мирных жителей, хотя Минобороны РФ постоянно заявляет, что не причастно к военным преступления в пригороде столицы. В то же время было опубликовано видео, на котором видно военных страны-агрессора рядом с телами украинцев.