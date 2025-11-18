На Киевщине мужчина во время ссоры набросился с ножом на сына сожительницы. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали местного жителя, который, по информации следствия, едва не убил сына гражданской жены. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшего ножом в живот.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

Ударил ножом из-за конфликта

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Кагарлыкской территориальной общине. Полицейские выяснили, что в селе Черняхов между 36-летним мужчиной и 58-летним сожителем его матери возник конфликт, который перерос в драку.

"Находясь на улице возле дома злоумышленник достал из кармана раскладной нож и нанес удар пострадавшему в область живота. После этого обидчик скрылся. Пострадавшего с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализированы и оказана соответствующая помощь", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно нашли и задержали нападавшего и поместили его в изолятор временного содержания.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник в лесопарковой зоне Замковой горы во время конфликта нанес смертельные ножевые ранения прохожему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!