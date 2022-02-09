На Киевщине мужчина в отделении почты пытался украсть телефон стоимостью около 50 тыс. грн. Видео

В Узине Киевской области житель столицы в отделении почты попытался украсть телефон стоимостью около 50 тысяч гривен, заменив его на другой. Заметив, что за ним наблюдают, мужчина попытался сбежать с дорогостоящей техникой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Было установлено, что 34-летний киевлянин заказал в интернет-магазине мобильный телефон стоимостью около 50 тысяч гривен. При этом мужчина, чтобы не платить за гаджет, решил заменить его на подобную модель. Во время осмотра техники он заметно нервничал, а когда увидел, что за ним наблюдают сотрудники почты схватил коробку с дорогостоящим смартфоном и выбежал из помещения", – рассказали правоохранители.

Видео дня

В пресс-службе добавили, что далеко убежать злоумышленник не смог, так как его задержали полицейские, которые в тот момент возвращались с работы домой и проходили мимо.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Киевлянину грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области 17-летний парень распылил слезоточивый газ в отделении "Новой почты", чтобы украсть дорогостоящую посылку.