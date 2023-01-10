В Киевской области мужчина угрожал взорвать гранату в магазине из-за отказа продать алкоголь

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать магазин гранатой из-за отказа продавать алкоголь в запрещенное время. Ему сообщили о подозрении.

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Об этом рассказалии в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним обратился мужчина и сообщил, что сорвал чеку гранаты Ф-1 и угрожал взорвать торговое помещение по улице Шолом-Алейхема.

"Как выяснили полицейские, предшествовало такому поступку отказ продавцов продать алкоголь мужчине в запрещенное время. Правонарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания", – рассказали в пресс-службе.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Броварском районе мужчина из-за запрета на продажу алкоголя в определенное время выпил бутылку спиртного прямо в магазине, а затем ружьем разбил дверь заведения. После этого житель области открыл стрельбу по полицейским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева задержан мужчина, который может быть причастен к грабежу на автозаправочной станции. Он пытался приобрести алкоголь в запрещенное время, а после отказа продавщице просто забрал бутылку и ушел.

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