На Киевщине мужчина из-за ревности заказал поджог авто соперника. Видео

В Борисполе Киевской области полностью згорел автомобиль Volkswagen. Правоохранители установили, что его поджег 19-летний мужчина, а заказал ему это ранее судимый местный житель. Причиной преступления стала ревность.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Заказчику и исполнителю преступления грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, в мае в полицию поступило сообщение от 39-летнего потерпевшего о том, что его автомобиль сожгли неизвестные.

"В Борисполе 19-летний правонарушитель облил Volkswagen легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места совершения преступления. Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить авто знакомого из-за конфликта в отношениях и ревность. Также во время обыска правоохранители обнаружили более 27 человек. калибра", – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, а заказчику преступления еще отдельно за хранение боеприпасов. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сидоровичи Киевской области правоохранители задержали мужчину, который ревновал свою жену к знакомому и ударил его ножом в грудь. После этого злоумышленник пытался сжечь орудие преступления.

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