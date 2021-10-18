На Киевщине мужчина из-за оскорбления едва не убил двух посетителей кафе. Фото

В Мироновке Киевской области 17 октября во время конфликта мужчина едва не убил двоих посетителей кафе. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент случился около 4:00 на улице Михайловской.

"Предварительно было установлено, что в одной из местных кафе между местным 43-летним местным жителем и двумя мужчинами возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку. Во время инцидента пьяный злоумышленник достал нож, ударил им своих оппонентов и скрылся с места происшествия. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу", – рассказали в пресс-службе.

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Ранее судимого мужчину задержали – якобы инцидент начался из-за того, что оппоненты оскорбили злоумышленника. По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство.

Напомним, в Днепровском районе Киева на бульваре Игоря Шамо во время конфликта 55-летний мужчина зарезал своего 30-летнего сына.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Великая Александровка в Херсонской области двое подростков подожгли мужчину. В результате происшествия, последний от полученных травм скончался.