На Киевщине легковушка сбила трехлетнего мальчика: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

В Вышгородском районе Киевской области автомобиль Hyundai Tucson сбил трехлетнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла в поселке Иванков Киевской области. Предварительно было установлено, что 49-летний местный житель, находясь за рулем кроссовера Hyundai Tucson, двигался по одной из улиц населенного пункта.

"В это время на проезжую часть дороги с правой стороны внезапно выбежал 3-летний мальчик, на которого водитель автомобиля совершил наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия, малолетний получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба бедра и перелома костей голени. В больнице ребенку была оказана необходимая медицинская помощь", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи виновному предусмотрена ответственность в виде штрафа до 85 тысяч гривен, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

