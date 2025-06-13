На Киевщине легковушка сбила 7-летнего велосипедиста. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка "ВАЗ" сбила 7-летнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил травмы – его госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства ДТП установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях около 16:40, в селе Малая Сквирка Белоцерковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

"Предварительно полицейские установили, что 53-летний водитель легковушки "ВАЗ" двигался на участке дороги между селами Яблоновка и Городище Пустоваровское. С прилегающей дороги на проезжую часть выехал 7-летний велосипедист, в результате чего произошел наезд на малолетнего", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что травмированного ребенка водитель легковушки самостоятельно доставил в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. По факту ДТП с пострадавшими начато уголовное производство.

Напомним, в Киеве в среду, 11 июня, вблизи станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием по меньшей мере четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. Как OBOZ.UA стало известно из собственных источников, предварительно, есть пострадавшие.

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