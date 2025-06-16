На Киевщине легковушка сбила 10-летнего велосипедиста. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка сбила 10-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате ДТП ребенок был травмирован – его доставили в больницу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"На днях в селе Пятигоры в Тетиевской громаде произошла авария. По предварительным данным, водитель легковушки Opel, 46-летний мужчина, двигался по главной дороге. В это время со второстепенной дороги выехал 10-летний велосипедист. В результате этого произошло столкновение", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате ДТП ребенок получил травмы – его доставили в медицинское учреждение. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими машинами, открыто уголовное производство.

Санкция части 1 статьи 286 УК предусматривает ответственность в виде штрафа до 85 тысяч гривен или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 11 июня, возле станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!