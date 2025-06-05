На Киевщине легковушка на скорости протаранила дерево: погибли три человека. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины смертельной аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 4 июня в 18:43 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между населенными пунктами Веселиновка и Мирное, Барышевской территориальной общины.

"По прибытию было установлено, что легковой автомобиль "Chevrolet Aveo" съехал на обочину дороги и столкнулся с деревом. В результате столкновения водитель и два пассажира погибли на месте происшествия", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента провели деблокирование тел погибших и ликвидировали последствия ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области мотоциклист на скорости выехал на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль. От полученных травм погиб водитель двухколесного транспорта.

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