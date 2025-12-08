На Киевщине легковушка на переходе сбила насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В Фастовском районе Киевской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил женщину. К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении от полученных в ДТП травм.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло в поселке Калиновка Фастовского района Киевской области.

"Полицейские предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на 63-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток на неосвещенном участке дороги", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП женщина получила травмы и была оперативно доставлена в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась.

По факту смертельной аварии (ч. 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются все обстоятельства и механизмы смертельного ДТП.

Ситуация с аварийностью

