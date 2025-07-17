На Киевщине легковушка на переходе сбила 9-летнего мальчика. Подробности ДТП и фото

В Белой Церкви Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"16 июля в Белой Церкви произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что 25-летний водитель ВАЗ, двигаясь по Александрийскому бульвару, допустил наезд на малолетнего ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточнили в пресс-службе.

В результате аварии 9-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, 11 июля в Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с грузовиком, который стоял на обочине. В результате аварии пострадали по меньшей мере 12 пассажиров, включая девушку-подростка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области автомобиль ВАЗ на большой скорости протаранил бетонную электроопору, в результате чего последняя завалилась на бок и повисла на проводах. От полученных в ДТП травм водитель машины погиб.

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