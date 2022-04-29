На Киевщине коллаборантов заподозрили в убийствах мирных жителей

На Киевщине задержали двух местных жителей, которых подозревают в пособничестве оккупантам. Кроме того, якобы мужчины расстреляли двух граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офис генерального прокурора Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, во время временной оккупации села Залесья Киевской области, подозреваемые сотрудничали с российскими оккупантами. Получив у врага военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они производили разведку и патрулирование на территории Броварского района. Предатели проверяли документы у местных жителей", – рассказали в прокуратуре.

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В пресс-службе уточнили, что 11 марта исполняя приказы врага, с целью запугивания населения, они открыли огонь по двум мирным жителям поселка Большая Дымерка.

"От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте с поличным", – уточнили в прокуратуре

Злоумышленникам сообщили о подозрении, в частности, в государственной измене и в умышленном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Залесье Киевской области задержали ранее судимого мужчину, который выстрелил в односельчанина из пистолета, подаренного российским оккупантом. Якобы потерпевший оскорбительно высказался в сторону злоумышленника.