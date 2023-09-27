На Киевщине из-за сильного тумана легковушка наехала на холм и перевернулась на крышу: есть пострадавшая. Фото

Вблизи села Терезино Киевской области в среду, 27 сентября, предварительно, автомобиль Citroen из-за тумана не заметил холм, наехал на него и перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель легковушки получил травму.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"27 сентября житель Житомирщины двигался легковушкой Citroen из поселка Терезино на трассу Киев-Одесса. Из-за тумана водитель наехал на холм и в дальнейшем перевернулся. Медики госпитализировали мужчину в больницу с травмой спины", – рассказали в полиции.

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Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 24 сентября, произошла авария с участием автобуса и трактора. ДТП произошло возле Севастопольской площади на остановке общественного транспорта.

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 24 сентября, Volkswagen на скорости протаранил BMW X5 и Ford Focus, после чего въехал в металлическое ограждение парковки. Как оказалось, водитель легковушки сел за пьяный руль – 2,82 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 26 сентября, грузовой автомобиль Renault на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика. После этого грузовик на встречной полосе протаранил легковушку.

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