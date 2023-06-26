На Киевщине "ГАЗель" на скорости протаранила дерево: водителя и пассажира из машины доставали спасатели. Фото

На автотрассе у села Мирча Киевской области в понедельник, 26 июня, автомобиль "ГАЗель" на скорости съехал с дороги и протаранил дерево. Чтобы достать водителя транспорта и его пассажира из изуродованной машины, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Событие произошло около 5:00 вблизи села Мирча. Предварительно полицейские установили, что водитель "ГАЗель" не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП, его и пассажира зажало обломками поврежденного авто. Чтобы освободить пострадавших, пришлось привлекать работников ГСЧС с специальным оборудованием", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, по факту аварии открыто уголовное производство.

Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу. В Киеве в четверг, 22 июня, вечером на улице Крещатик произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, в результате масштабного ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области мужчина попал под колеса автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и бросился на легковушку.

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