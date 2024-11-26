На Киевщине две легковушки после столкновения вылетели в кювет и перевернулись: есть пострадавшая. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек, которые после столкновения вылетели в кювет и перевернулись. В результате ДТП пострадала водитель одного из авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"25 ноября, около 08:30 произошла авария на автодороге Борисполь-Днепр. Предварительно правоохранители установили, что 30-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, во время совершения обгона автомобиля Renault Symbol, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Renault Symbol", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП 61-летнюю женщину-водителя Renault с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, а по факту аварии с потерпевшими открыто уголовное производство. Стоит добавить, что на опубликованных полицией фото видно – после столкновения обе машины вылетели в кювет и перевернулись.

Напомним, в Дарницком районе Киева легковушка на скорости протаранила четыре машины, после чего виновник ДТП перевернулся на сторону. Авария произошла на проспекте Петра Григоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в субботу, 23 ноября, произошла авария с участием легковушки и маршрутки. По предварительной информации, пострадавший.

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