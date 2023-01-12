На Киевщине будут судить злоумышленников, которые, угрожая убийством, выбивали с предпринимателей $10 тыс. несуществующего долга

В Киевской области будут судить трех человек, обвиняемых в вымогательстве несуществующих долгов с предпринимателей. Злоумышленники избивали граждан, угрожали расправой их родным и хотели получить от потерпевших 10 тыс. долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Расследованием установлено, что трое жителей Киевской области, которые относят себя к криминальному кругу, требовали от частных предпринимателей города Переяслав несуществующий долг. Злоумышленники, угрожая потерпевшим и членам их семей физической расправой и убийством, применяли к потерпевшим физическую силу и потребовали уплатить им 10 тыс. долларов США", – рассказали в прокуратуре.

Следствие по факту вымогательства денег от частных предпринимателей, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья, закончено. Обвинительный акт отправлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник брызнул потерпевшей в лицо газовым баллончиком, забрал деньги и поджег зажигалкой волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник зашел в финансовое учреждение, брызнул баллончиком в лицо сотруднице заведения, избил ее и похитил из сейфа деньги.

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