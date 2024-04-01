На Киевщине будут судить "бизнесменов", наладивших незаконное производство и сбыт сигарет. Фото и подробности

В Киевской области будут судить участников преступной группы, сбывавшие на территории столичного региона незаконно изготовленные табачные изделия. В ходе обысков изъято более 63 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следствие по этим фактам завершено.

"Расследованием установлено, что, не имея разрешения и лицензий по обороту подакцизных товаров, житель столицы организовал схему нелегального сбыта незаконно изготовленных табачных изделий. К "бизнесу" он привлек двух знакомых, каждый из них выполнял функции по заранее согласованному плану. Табачные изделия без марок акцизного налога закупали оптовыми партиями в Интернете", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, товар злоумышленники хранили и фасовали по месту жительства организатора бизнеса и в арендованном гараже. Продукцию развозили на авто и за наличные деньги сбывали через сеть розничной торговли и во время личных встреч с покупателями на территории столицы и Киевской области.

"Полученная прибыль распределялась между всеми участниками группы, часть дохода тратилась на финансирование дальнейшей преступной деятельности организованной группы. Во время обысков изъято более 63 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога, почти 203 тыс. грн, 7 тыс. долларов США, 4,5 тыс. евро и 2 легковых автомобиля", – уточнили в пресс-службе.

Следствие по фактам незаконного приобретения с целью сбыта, хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

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