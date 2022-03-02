На Киевщине арестовали 10 оккупантов: подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

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Суд избрал меру пресечения 10 военнослужащим страны-агрессора. Прокуратура Киевской области сообщила им подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Оккупантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Во время обороны позиций бойцы ВСУ задержали 10 боевиков. По данным следствия, среди задержанных командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей агрессора. Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства РФ – убийства военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения", – рассказали в прокуратуре.

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Оккупантам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и избрали меру пресечения. Оккупантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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